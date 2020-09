Università di Messina, il 30 settembre “Sustainability Day”: “L’obiettivo è sottolineare insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo economico”

25 Settembre 2020 15:51

Messina. Si terrà il prossimo 30 settembre, online, la 2°edizione dello Unime Sustainability Day 2020. Evento rivolto a studenti universitari e delle scuole superiori, che vuole stimolare la riflessione sui temi legati all’ambiente e alla sostenibilità

Nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall’ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità per l’attuazione dell’Agenda 2030 dell’Onu e i 17 Obiettivi di sviluppo, si svolgerà mercoledì 30 settembre in modalità telematica su piattaforma Teams, dalle ore 9 alle ore 14, lo UniMe Sustainability Day 2020.

“L’obiettivo principale dell’evento, organizzato dal Centro di Orientamento e Placement di Ateneo – ha detto il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea – è quello di incrementare nei giovani la consapevolezza ed essere parte attiva sui temi legati all’ambiente e, inoltre, sottolineare l’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo economico. Le attività organizzate dal nostro Ateneo vogliono stimolare momenti di riflessione per un cambiamento culturale e fornire elementi utili per una scelta consapevole del percorso di studi universitario che tenga conto delle tematiche della sostenibilità economica, sociale ed ambientale”.

“Quest’anno siamo alla II edizione di un evento, già organizzato lo scorso anno dall’Università di Messina, che aderisce alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) – ha detto la prof.ssa Roberta Salomone, Prorettore ai servizi agli studenti e Delegato RUS – ed è rivolto a studenti, personale universitario e alle scuole secondarie superiori, per presentare le attività di didattica e di ricerca dell’Ateneo che ricadono negli ambiti dei 17 Goal previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu. A causa dell’emergenza Covid, le attività si svolgeranno on line e potranno essere seguite sulla piattaforma Teams”.

Gli studenti e le associazioni universitarie, il personale Unime e gli alunni degli Istituti scolastici sono invitati ad iscriversi all’evento che sarà articolato in workshop e laboratori tematici organizzati dai Dipartimenti e dai principali Centri ed uffici dell’Ateneo impegnati in attività di promozione della sostenibilità.

Sono previsti 0,25 CFU per gli studenti universitari che seguiranno i laboratori.