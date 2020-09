Università Mediterranea di Reggio Calabria, il 16 settembre riprende Open Green: Paolo Mori e “Le foreste in rivista” alla Biblioteca di Agraria

14 Settembre 2020 16:06

Università Mediterranea di Reggio Calabria, riprendono i seminari promossi dalla Biblioteca di Agraria

Dopo la pausa estiva riprende il ciclo di seminari on line “OPEN GREEN: Il verde oltre lo schermo” promosso dalla Biblioteca di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Mercoledì 16 settembre alle ore 17.00 ne sarà ospite Paolo Mori, dottore forestale e giornalista, che terrà un seminario su “Le foreste in rivista”. Come si legge in un comunicato stampa “al centro della conversazione col relatore saranno le diverse iniziative di cui egli è stato protagonista, prima tra tutte la rivista “Sherwood / Foreste ed alberi oggi”. Sherwood, di cui Mori è direttore, oggi è un riferimento essenziale per la comunicazione e l’innovazione nel settore forestale, in ambito sia nazionale sia internazionale, grazie alla sua capacità di coniugare un impianto scientifico rigoroso con una grande freschezza comunicativa. Il seminario sarà quindi l’occasione per entrare nel vivo dei temi più attuali di interesse forestale e ambientale, passandoli in rassegna con lo sguardo rivolto sia al mondo della ricerca, sia al mondo professionale. Si tenterà anche di prefigurare un futuro sostenibile per le nostre società duramente provate dalla pandemia, per le quali la ripresa economica e sociale dovrà necessariamente confrontarsi con “scelte verdi”, nelle quali i dottori agronomi e i dottori forestali potranno svolgere un ruolo fondamentale”.

PAOLO MORI – Il relatore è Laureato in Scienze forestali e giornalista. Ha fondato “Compagnia delle foreste” e “Sherwood” nel 1995, la libreria Ecoalleco nel 2002, Tecniko e Pratiko nel 2003, EUFORMAG nel 2011 e FormaFor nel 2013. Compagnia delle foreste, in particolare, svolge un ruolo di riferimento crescente per la comunicazione e l’innovazione nel settore forestale: a scala nazionale e internazionale. E’ direttore della rivista “Sherwood / foreste ed alberi oggi” per la quale tratta in particolare le tematiche più rilevanti del dibattito tecnico-scientifico sulla politica forestale e ambientale, sulle scienze e le professioni forestali, e in modo più specifico sull’arboricoltura da legno e la selvicoltura.

NOTA DI PARTECIPAZIONE – Tutti i seminari del ciclo, della durata massima di due ore, avranno luogo sulla piattaforma Microsoft Teams, in un Team dedicato (nome: OPEN GREEN – Il verde oltre lo schermo / codice pin: 5jjn1cf). Per chi non intende aderire al Team, il link per partecipare al singolo evento è: https://teams.microsoft.com/l/ meetup-join/19% 3ab0f6f54f3a084ab491061d4b6ef6 4345%40thread.tacv2/ 1599556061126?context=%7b% 22Tid%22%3a%2281907402-e440- 42c1-8197-5e0d0609e005%22%2c% 22Oid%22%3a%2292d8fca8-d9fc- 4bf2-9f7b-53b94b07680d%22%7d

Ai partecipanti con presenza registrata verrà rilasciato attestato utile per il conseguimento di CFU.