UICI Calabria, eletti il Vicepresidente e un nuovo Consigliere Delegato: nomi e dettagli

19 Settembre 2020 11:33

Il comunicato stampa della UICI Calabria sulle nuove nomine

Lo scorso 16 settembre si è insediata la Direzione Regionale dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti) della Calabria nelle persone dei dirigenti: Loprete Luciana (Sede di Catanzaro); Caruso Fabio (Sede di Crotone); Paviglianiti Armando (Sede di Reggio Calabria); Bartucca Giuseppe (Sede di Vibo Valentia), guidata dal Presidente del Consiglio Regionale UICI, Pietro Testa. Si è proceduto con l’elezione del Vice-Presidente e del Consigliere Delegato dell’UICI della Calabria, rispettivamente, Bartucca Giuseppe e Caruso Fabio.

Come si legge nel comunicato stampa, “I tre Dirigenti, insieme agli altri componenti del Consiglio e della Direzione, si pongono alla guida dell’Unione Ciechi calabrese con l’impegno che in Calabria la persona minorata della vista possa sentirsi realmente integrata al tessuto sociale e realizzarsi secondo i propri desideri, trovando i necessari e giusti supporti, affinché le barriere culturali, tecnologiche e ambientali non siano totalmente insuperabili. Operativamente il programma del Consiglio e della Direzione UICI della Calabria sarà svolto con la collaborazione e la legittimazione degli associati anche attraverso la forza rivendicativa dell’Unione, per attivare e realizzare, con le giuste pressioni, quanto ancora tarda ad essere realizzato nell’ambiente sociale. Auguriamo al neo Direttivo dell’UICI della Calabria un sereno e proficuo lavoro”.