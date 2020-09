Ue: linee guida governo su Recovery, obiettivo occupazione +10 punti

16 Settembre 2020 13:15

Roma, 16 set. (Adnkronos) – Occupazione su di 10 punti percentuali, “per arrivare all’attuale media Ue (73,2% contro il 63% dell’Italia”, “aumentare gli investimenti pubblici per portali almeno al 3% del Pil”, “raddoppiare il tasso medio di crescita dell’economia italiana (0,8% nell’ultimo decennio), portandolo quantomeno in linea con la media Ue (1,6%)”. Questi alcuni degli obiettivi indicati dal governo nelle linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza per accedere ai fondi del Recovery Fund inviate ieri dal premier Giuseppe Conte ai presidenti delle Camere, Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico. Settantatré pagine con cui l’esecutivo punta a cambiare volto all’Italia grazie al volano del Next Generation Eu.