Truffa esame Suarez, ora la Juve trema: spuntano telefonate tra Ateneo e legale bianconero, ecco cosa rischia il club

23 Settembre 2020 09:29

Truffa esame Suarez, svelato il contenuto di alcune telefonate tra l’Ateneo e un legale della Juve: ora il club bianconero trema

La mattinata di ieri ha scosso gli ambienti calcistici e non solo. L’esame svolto da Suarez per ottenere la cittadinanza italiana è stato una truffa, come scoperto dalla Guardia di Finanza con tanto di intercettazioni. Nonostante al momento non sia indagata, così come affermato ieri dal Colonnello Sarri, ora anche la Juventus rischia di vedere modificata (in negativo) la sua posizione. Motivo? Delle telefonate tra il direttore generale dell’Università per Stranieri di Perugia Simone Olivieri e Maria Turco, avvocato dello studio Chiusano guidato da Luigi Chiappero, legale del club piemontese.

A svelarne i dettagli è il Corriere della Sera, che in un articolo dal titolo “L’accordo con la legale della Juve: ‘Vi porteremo altri stranieri’” riferisce di contatti della Turco per richiedere a Olivieri la possibilità che in futuro altri calciatori extracomunicari possano ottenere il passaporto con l’esame di italiano. Una situazione che, ovviamente, non mette la Juventus in una posizione di assoluta tranquillità. I magistrati di Perugia trasferiranno infatti a breve gli atti alla procura FIGC, che valuterà l’apertura di un’indagine per eventuali illeciti. La Juve, comunque, potrebbe incorrere in eventuali responsabilità penali.