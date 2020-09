Le acque dello Stretto pronte ad ospitare la 10ª edizione del Trofeo Windsurf Claudio Pellicane

4 Settembre 2020 10:02

Ancora più meticolosa l’organizzazione per una decima edizione che si arricchisce di ulteriori eventi nell’evento

Giunge alla decima edizione l’appuntamento che, come da tradizione si rinnova ogni anno nei primi giorni di settembre nel meraviglioso Stretto di Messina, rappresentando sempre una giornata di sport e aggregazione in memoria del surfista messinese Claudio Pellicane. Ancora più meticolosa l’organizzazione per una decima edizione che si arricchisce di ulteriori eventi nell’evento. Il trofeo open si svolgerà, come nelle ultime edizioni, presso la sede del Windsurf Club Messina, nello specchio d’acqua antistante la chiesa di Grotte. La manifestazione organizzata come sempre dall’associazione “Stretto Infinito” in collaborazione con il Windsurf Club vedrà il supporto della Federazione Italiana Vela e degli enti di promozione sportiva Uisp, Csen e con la presenza di Aicw, a testimonianza della continua crescita e dell’importanza che la manifestazione consolida anno dopo anno. Lo spirito della competizione sarà come da tradizione votato agli importanti valori della famiglia e dell’amicizia, che da sempre hanno fatto parte della vita di Claudio Pellicane, insieme a quella che per lui è stata la grande passione del windsurf. Entro le 10:30 di domenica sarà possibile iscriversi al Trofeo direttamente presso il Windsurf Club Messina, dove, dopo al briefing con i partecipanti verranno espletate le modalità di regata, il percorso ed il suo relativo regolamento. Previste come ogni anno minimo due manche, con la prima in partenza alle 11:30, in un percorso nel quale si daranno battaglia i certamente numerosi partecipanti, il tutto nel rispetto delle normative anti-covid vigenti. Alla fine della manifestazione verrà stilata la classifica assoluta che decreterà il vincitore della decima edizione del trofeo, nonché i primi tre classificati di ogni categoria “maschile”, “femminile” e “giovani”, con l’aggiunta quest’anno della “classe windsurfer”. Previsto infine un importante appuntamento culturale, con la Prima Edizione del Premio Stretto Infinito alle Culture del Mare, dedicata alle donne e il mare ed intitolata a Jeanne Villepreux. Saranno insigniti del premio: Patrizia Maiorca (Direttore della riserva del Plemmirio); Giusy e Antonella Donato (MancusoPescaturismo); Katia Pastura (editrice e scrittrice). L’iniziativa direttamente promossa dalla Regione Sicilia – Assessorato ai Beni Culturali, avrà luogo domenica 13 settembre alle ore 19 presso i Bagnini – Lido Sea’s sport