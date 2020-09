27 Settembre 2020 15:43

Posticipato l’inizio di Trapani-Casertana, gara valevole per la prima giornata del Girone C di Serie C: mancano alcuni documenti ai siciliani

Inizio posticipato per Trapani-Casertana, gara valevole per la prima giornata del Girone C di Serie C. Secondo quanto accertato dagli ispettori federali, mancherebbero alcuni documenti ai siciliani. Nel dettaglio, si tratta di alcune pecche di tipo tecnico riguardo l’allenatore, Oberdan Biagioni, e il medico sociale. Ora si attenderanno 45’ per capire l’evolversi della situazione, con la gara che potrebbe iniziare in ritardo o essere rinviata definitivamente.