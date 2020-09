Tragedia in Calabria, parcheggia ma dimentica di tirare il freno a mano: 86enne travolto dalla sua stessa auto

7 Settembre 2020 16:40

L’uomo ha tentato di fermare il veicolo con le proprie forze, ma ne è rimasto travolto

Tragico indicente a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 86 anni, Vincenzo Falcone, è rimasto ucciso travolto dalla sua stessa auto. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano aveva parcheggiato la sua auto in un tratto di strada scosceso, quando all’improvviso, forse per via del freno a mano non tirato, l’autovettura ha ricominciato la sua corsa. L’anziano signore non è riuscito nel tentativo di fermarla, rimanendo così travolto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme alla Polizia e ai medici del 118.