20 Settembre 2020 17:42

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito alle 17:15 di oggi pomeriggio la provincia di Messina con epicentro al Portorosa residence di Tonnarella, tra Patti e Barcellona Pozzo di Gotto. La scossa è stata molto superficiale, con un ipocentro ad appena 6.5km di profondità, ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione soprattutto nell’area più vicina all’epicentro dove i residenti sono usciti in strada per la paura. Non si segnalano al momento danni.