Tariffe nello Stretto, Nucera scrive a Mattarella e Conte: “una vergogna, lo Stato intervenga”

28 Settembre 2020 17:56

Reggio Calabria: tariffe per l’attraversamento dello Stretto a cifre folli, prosegue la battaglia di Giuseppe Nucera

Tariffe per l’attraversamento dello Stretto a cifre folli, prosegue la battaglia di Giuseppe Nucera. Il Presidente di ‘La Calabria che vogliamo‘ dopo aver affrontato la vicenda nelle scorse settimane (anche attraverso un video diventato virale sui social network con oltre 140 mila visualizzazioni) ha inviato una lettera ufficiale alle istituzioni. Oltre al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Nucera ha scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ai Governatori di Calabria e Sicilia Jole Santelli e Nello Musumeci, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, all’A.D. di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti, all’amministratore di Rfi Maurizio Gentile e infine a Paolo Mega, Presidente Autorità di sistema portuale dello Stretto.

Di seguito il testo della missiva inviata da Giuseppe Nucera a tutte le istituzioni.