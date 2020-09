Targa Florio in rimonta per Alessio Profeta e Sergio Raccuia

13 Settembre 2020 21:50

Alessio Profeta: “Peccato non aver fatto le ultime due prove, sul bagnato avevamo la giusta soluzione”

Punti preziosi nella gara di casa per Alessio Profeta e Sergio Raccuia, che alla 104^ edizione della Targa Florio hanno conquistato il settimo posto assoluto. L’equipaggio di Aci Team Italia ha condotto una gara in crescendo e nel finale, complice la giusta scelta di gomme e l’ottimo assetto, ha realizzato il secondo tempo assoluto, nel corso della prova speciale “Tribuna 3”, percorsa con fondo bagnato.

“Peccato non aver potuto percorrere le ultime due speciali ed averle fatte in trasferimento -ha commentato Alessio Profeta-. Avevamo il giusto assetto e la giusta scelta di gomme. Avremmo potuto far qualcosa di più, ma rimango comunque soddisfatto, perché dopo il ritiro del Ciocco, questo traguardo ci fa guadagnare punti preziosi in campionato. Nella prima fase di gara ho sofferto un po’, ma sul finale, su fondo bagnato, grazie anche alle gomme Pirelli, sono riuscito a risalire in classifica. Le prove della Targa Florio sono molto insidiose e gli incidenti che ci sono stati, rendono l’idea di quanto possa essere facile fare errori. È una gara che non perdona, basta un nulla per uscire fuori. Io e Sergio siamo stati bravi, niente errori e punti presi.”

“Bene, ma che peccato – il commento a caldo del navigatore Sergio Raccuia-. Un weekend di gara impegnativo per le condizioni meteo, riuscire a trovare il giusto compromesso i queste occasioni pu fare lea differenza. Noi con l’incognita pioggia ci siamo riusciti e nella prova Tribuna 3 abbiamo fermato il cronometro sul secondo miglior tempo.

L’equipaggio siciliano della Island Motorsport tra due settimane sarà ancora una volta impegnato nel campionato italiano rally, con la quarta prova in programma, il rally di Sanremo.