Taormina, pronto il progetto di fattibilità per l’Ospedale: investimenti per 26 milioni e mezzo di euro

7 Settembre 2020 22:50

Il restyling dell’ospedale San Vincenzo di Taormina adesso appare più vicino: ci saranno investimenti pari a 26 milioni e mezzo di euro

L’Ufficio speciale della presidenza della Regione Sicilia ha elaborato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (impegno di spesa pari a 26 milioni e mezzo di euro) per l’Ospedale San Vincenzo di Taormina che prevede la realizzazione di due nuovi corpi, uno a monte e l’altro a valle, destinati a ospitare parcheggi, nuovi servizi e una elisuperficie. “Quello redatto dai nostri tecnici – spiega il presidente Musumeci – è un progetto che porta in dote tutta quella funzionalità che finora è mancata a una struttura sanitaria di così alto livello. Si potrà, infatti, ovviare alla cronica carenza di posti auto e alle strutturali deficienze che riguardano l’accessibilità, rendendo un servizio adeguato ai cittadini che raggiungono l’ospedale di contrada Sirina. L’elipista, inoltre, andrà a colmare un vuoto e a soddisfare un’esigenza che si avverte continuamente“. In particolare, la piazzola per l’elisoccorso sarà realizzata nel corpo a monte composto da sette piani e dove, tra l’altro, troveranno spazio anche un centro direzionale, alcuni locali per ospitare i familiari dei degenti, una cucina con self-service e un auditorium. Sette piani anche per il fabbricato a valle che sarà adibito a parcheggio.