Cancellieri, Siclari: “se lo Stretto è una priorità si inizino i lavori per il Ponte”

21 Settembre 2020 17:08

Ponte sullo Stretto, le parole del senatore forzista Marco Siclari

“Accolgo con piacere e soddisfazione le parole del Viceministro Cancellieri che ha dichiarato come lo Stretto di Messina sia un’assoluta priorità nel piano delle infrastrutture che si sta predisponendo da parte del Governo. Ho presentato un emendamento al DL Agosto proprio per inserire il Ponte sullo Stretto, unico progetto ad oggi esistente per lo Stretto di Messina, fra le opere strategiche da realizzare. Invito quindi il Governo e la maggioranza che lo sostiene ad esprimersi chiaramente e fattivamente a favore del Ponte che, come sappiamo tutti, ha già un progetto esecutivo che rende l’opera cantierabile da subito. L’unica opera che può consentire alla Sicilia di uscire dalla isolamento ed a tutto il Sud di ottenere l’alta velocità e l’alta capacità ferroviaria per il trasporto merci facendo decollare anche i porti commerciali oltre che il turismo”. Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco Siclari.