Referendum, al via lo spoglio: Sì al 69%, No al 31% [FOTO]

21 Settembre 2020 16:41

Referendum 2020: si è votato per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Lo spoglio in diretta su StrettoWeb

Chiuse le urne per il Referendum Costituzionale. Si è votato per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Questo il quesito integrale: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente”Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?”. Al via le operazioni di spoglio in diretta su StrettoWeb.

Referendum, dai primi dati reali il Sì al 69%

Dai primi risultati, su circa il 10% di schede scrutinate, il referendum costituzionale segna la vittoria del Sì, in vantaggio con il 69,23% contro il 30,77.

Referendum, il primo Exit Poll: “Sì al 60%, No al 40%”

In base al primo Exit Poll, al referendum costituzionale i Sì avrebbero vinto con il 60%, mentre i No raggiungerebbero il 40%.

Referendum 2020, affluenza voto definitiva

Si sta votando in tutta Italia per il referendum sul taglio dei parlamentari: alle ore 19:00 è andato a votare il 54,39%.