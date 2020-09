11 Settembre 2020 19:09

Messina, l’uomo è stato ricoverato al Policlinico e non è in gravi condizioni

Due persone con il volto coperto e a bordo di un ciclomotore hanno ferito stamani a Messina a un gamba un uomo di 56 anni sparando un colpo di pistola nei pressi del mercato ortofrutticolo. L’uomo, che lavorava al mercato, e’ stato ricoverato al Policlinico e non e’ in gravi condizioni. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno indagano in tutte le direzioni per accertare i motivi del ferimento.