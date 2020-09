Ponte sullo Stretto, il sondaggio di StrettoWeb: il 62% dei cittadini di Reggio Calabria è favorevole [DATI]

3 Settembre 2020 16:18

Ponte sullo Stretto, il sondaggio di StrettoWeb certifica che la stragrande maggioranza dei cittadini di Reggio Calabria è favorevole a un’infrastruttura che colleghi calabria e Sicilia

Dibattito secolare, quello sul Ponte sullo Stretto è uno dei temi e argomenti più sentiti della campagna elettorale per le elezioni comunali di Reggio Calabria: ecco perchè nel sondaggio realizzato da Fabbrica Politica per StrettoWeb abbiamo chiesto ai reggini se sono favorevoli alla realizzazione di un’infrastruttura che colleghi Calabria e Sicilia e non ci sorprendiamo affatto che soltanto il 9% degli intervistati ha risposto “non so”.

Sul Ponte, evidentemente, ormai le posizioni si sono radicate nel corso dei decenni. E la stragrande maggioranza dei reggini, il 62%, è favorevole, con un 55% che vuole il Ponte sullo Stretto e un 7% che si dice comunque favorevole a un collegamento ma preferirebbe la fresca ipotesi dell’attuale Governo che ha rilanciato la vecchia idea di un tunnel sottomarino, scartata in fase progettuale circa 50 anni fa. Il rimanente 38% si dice contrario a qualunque infrastruttura che colleghi le due sponde dello Stretto.

Analizzando le risposte in base alle posizioni politiche, possiamo osservare come c’è una netta prevalenza di favorevoli nel Centrodestra (il 93% degli elettori di Fratelli d’Italia, l’81% degli elettori di Forza Italia e il 75% degli elettori della Lega), mentre i favorevoli scendono al 52% tra gli elettori del Movimento 5 Stelle e al 43% tra gli elettori del Pd.