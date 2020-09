Siderno, Stefano Princi (Uiltemp): “il mancato avvio delle procedure di stabilizzazione preclude il futuro dei lavoratori ex Lsu Lpu”

29 Settembre 2020 14:50

La Commissione Straordinaria del Comune di Siderno a tutt’oggi non ha avviato le procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari ex Lsu Lpu dello stesso Ente. La Triplice Commissariale , qualche mese addietro ,dopo aver previsto il reclutamento di figure Dirigenziali dall’esterno,fortemente criticata dalla Uiltemp -ricorda Stefano Princi– si ostina a non stabilizzare i 25 lavoratori ex Lpu nonostante tutto ciò sia consentito dalla Normativa Vigente in materia del superamento del Precariato a favore degli Enti utilizzatori e degli incentivi messi a diposizione da parte dello Stato e della regione Calabria. Questo atteggiamento – continua il Segretario Provinciale- mette a serio rischio il futuro di questi lavoratori, proprio perché sia le deroghe preposte alla stabilizzazione sia la proroga degli stessi contratti a termine sono consentite entro dicembre 2020. Continuiamo ad assistere alle difficoltà socio-economiche di questa bella e sfortunata regione – conclude Stefano Princi- alimentate spesso , anche da parte delle istituzioni che si rifiutano di comprendere e di riconoscere quanto dovuto ai lavoratori precari che per più di due decenni si trovano a combattere per vedersi riconosciuto un diritto acquisito”.