Sicilia: la Sea Watch 4 si dirige verso Palermo con 354 migranti a bordo

2 Settembre 2020 11:13

Sicilia. La Sea Watch 4 si sta dirigendo verso il porto di Palermo con 354 migranti a bordo. Ad attenderla la nave quarantena GNV “Allegra” sulla quale verrà effettuato il trasbordo

In questo momento la nave Sea Watch 4, della omonima Ong sta navigando tra Ustica e Terrasini, in direzione Palermo, con 353 migranti a bordo.

Sempre al porto di Palermo inoltre, in tarda nottata, un altro centinaio di migranti sono stati imbarcati sulla nave quarantena “Allegra” della compagnia GNV, dopo un trasferimento in pullman da Porto Empedocle.

La nave, dopo gli ultimi controlli ed aver imbarcato personale ed attrezzature della Croce Rossa ha mollato gli ormeggi e adesso si trova in rada, al porto di Palermo, in attesa della Sea Watch dalla quale dovrà essere effettuato un trasbordo di migranti.

Già in passato si sono verificati trasbordi di migranti in mare, come nel caso che ha avuto come protagoniste la Alan Kurdi e l’Aita Mari.

Al termine delle operazioni la GNV “Allegra” dovrebbe navigare alla volta dell’isola di Lampedusa.