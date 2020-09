Sicilia: il Presidente degli architetti italiani, Giuseppe Cappochin, insignito del premio Nations Award Thinking al Teatro Antico di Taormina [FOTO]

23 Settembre 2020 15:12

Sicilia. Contestualmente all’assegnazione del Nations Award Thinking Green 2020 a Cappochin, è stata rilanciata anche la sua candidatura a presidente nazionale degli architetti italiani

Nel magnifico scenario del Teatro Antico di Taormina, lo scorso week end, il presidente nazionale dell’Ordine degli architetti Giuseppe Cappochin, è stato insignito con il premio Nations Award Thinking Green 2020 per la sua costante attività professionale a favore della bellezza e della qualità dell’abitare.

“L’obiettivo degli architetti italiani deve essere sempre rispettare l’ambiente, tutelarlo e difenderne la bellezza” ha commentato il presidente Cappochin subito dopo aver ricevuto il premio dall’attrice Eleonora Pedron ed aver sottolineato la straordinaria bellezza del Teatro Antico, dove, per l’occasione, il presidente della Consulta regionale degli Architetti Siciliani Pino Falzea ha riunito tutti i presidenti degli Ordini degli architetti del Meridione ed è stata lanciata la ricandidatura di Cappochin a presidente nazionale degli Architetti Italiani per le consultazioni che si svolgeranno il prossimo gennaio.

Alla consegna del premio erano infatti presenti i presidenti – o loro delegati – degli architetti di Napoli, Avellino, Taranto, Foggia, Lecce, Barletta, Brindisi, Matera, Potenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Messina, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta e Trapani, insieme ai vicepresidenti nazionali Carmela Cannarella e Rino La Mendola e al tesoriere Massimo Crusi.

“Siamo estremamente soddisfatti – ha detto il presidente della Consulta degli architetti siciliani Pino Falzea – per aver potuto contare sulla presenza di quasi tutti i rappresentanti degli Ordini del Meridione. Non abbiamo alcun dubbio – ha concluso Falzea – che da Taormina parte il progetto per confermare Pino Cappochin alla guida degli Architetti Italiani”.

Presidenti e delegati si sono confrontati con Cappochin nelle splendide sale del Palazzo dei Duchi di Santo Stefano, per poi recarsi al Teatro Antico ad assistere alla consegna del premio Thinking Green Nation Awards 2020.