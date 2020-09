Sicilia: militare tedesco evacuato da una fregata in navigazione al largo di Ustica per motivi sanitari

2 Settembre 2020 11:33

Sicilia. È caduto da un’altezza di 3 metri il militare 18enne imbarcato sulla fregata F215 Brandenburg ed evacuato da un elicottero della Guardia Costiera per essere trasportato all’Ospedale di Palermo

Un militare tedesco in servizio sulla fregata F215 Brandenburg, che ha da poco attraversato lo stretto di Messina procedendo in direzione est, è occorso, mentre si trovava in navigazione a largo di Ustica, in una caduta da un’altezza di 3 metri che ha reso necessario l’intervento di un elicottero della Base Aeromobili, Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Catania, a sua volta allertato dalla Centrale Operativa di Roma.

Il giovane militare, appena diciottenne è stato stabilizzato dall’equipaggio del Nemo 9 che, dopo averlo stabilizzato su una barella spinale, lo ha trasportato nel vicino ospedale Civico di Palermo, affidandolo al locale team sanitario per le valutazioni del caso.