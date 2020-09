Sicilia, costituito nuovo tavolo regionale per il lavoro: l’idea alla base del progetto è superare la crisi occupazionale puntando sulla concertazione

29 Settembre 2020 17:42

Sicilia. Saranno il Governo regionale, gli esponenti del mondo della burocrazia, le parti sociali e quella datoriali a riunirsi attorno al nuovo tavolo per il lavoro insediato dall’assessore regionale alla Famiglia Antonio Scavone

Costituito un nuovo tavolo per il lavoro a livello regionale di cui fanno parte governo siciliano, per tramite dell’assessorato alla Famiglia la cui figura di vertice è Antonio Scavone, burocrazia, parti sociali e datoriali, che affiancherà il governo Musumeci nella realizzazione delle azioni che verranno studiate per superare l’attuale crisi occupazionale isolana.

“Una crisi aggravata dal Covid-19 – ha affermato Scavone – che può e deve essere superata con lo strumento della concertazione. In particolare questo gruppo di lavoro avrà il compito di collaborare il governo nella predisposizione di procedure ed atti quali gli strumenti di programmazione, gli schemi di ddl, schemi di accordo, protocolli, schemi di bando e avvisi, strumenti di politica attiva del lavoro e quant’altro inerente alle tematiche in argomento“.

Presenti alla riunione Vincenzo Silvestri, Fondazione consulenti lavoro; Paolo Chiappara, Sicindustria Sicilia;Carmelo Di Noto Confindustria Sicilia Siracusa; Maurizio Merlino, Cna Sicilia, Cristian Orlando, Confartigianato Imprese Sicilia, Monica Genovese, Cgil Sicilia, Giuseppe Raimondi, Uil Sicilia, Giuseppe Messina, Ugl Sicilia, Rosanna La Placa, Cisl Sicilia, Rosalia Lo Brutto, Consulenti consulta Regione Sicilia, Fabrizio Bignardelli, Presidenza della Regione; Giovanni Bologna, Dirigente generale Dipartimento Lavoro.