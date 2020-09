Sicilia, conclusa la settimana della Street Art a Montelepre: l’artista Gui Zagonel ha abbellito il Comune con splendidi murales [FOTO]

24 Settembre 2020 15:30

Sicilia. Si è conclusa, tra murales e richiami alla storica passione musicale dei suoi abitanti, la settimana della Street Art di Montelepre. Ospite d’onore l’artista brasiliano Gui Zagonel che ha arricchito il Comune con le sue opere

Si è conclusa tra entusiasmo e partecipazione la settimana dedicata alla Street Art a Montelepre, Comune nel palermitano.

L’evento è stato promosso dalla sezione di BCsicilia di Montelepre ed ha visto la partecipazione del giovane artista brasiliano che vive a Valencia, Gui Zagonel, per raccontare e fare memoria nei murales della storica passione talentuosa dei monteleprini per la musica.

Saracinesche e prospetto di case del quartiere San Giuseppe si sono colorate vivacemente con l’estro di Gui, che ha lavorato ininterrottamente per quattro giorni, nonostante il caldo della stagione. Tanti curiosi che si sono fermati ad osservare i lavori per catturare con l’occhio del telefonino qualche momento particolare dell’esecuzione.

“Gui Zagonel lascia ancora una volta il suo sorriso e la sua passione per la Street Art a Montelepre”, ha dichiarato il Presidente della locale sezione di BCsicilia, Rosario Di Noto, che ha inoltre ringraziato tutti i soci, Giulia Terranova, Mirian Geloso, Olga Polizzi e Salvatore Sapienza, i privati che hanno concesso il loro spazio per la pittura, l’Amministrazione Comunale per il contributo e il Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio, dando appuntamento per un prossimo evento imminente a carattere nazionale.