Serie C, stangata per il Catania: 4 punti di penalizzazione

24 Settembre 2020 19:48

Arrivano brutte notizie in casa Catania, il club siciliano dovrà partire dalla prossima stagione con ben 4 punti di penalizzazione

Inizierà con l’handicap la stagione del Catania, un campionato di Serie C che si preannuncia difficile. Il club siciliano è stato infatti stangato con ben 4 punti di penalizzazione ed inibizione per l’ex amministratore unico del club Giovanni Astorina. Il motivo delle sanzioni sono alcune inadempienze nei pagamenti relative alla precedente gestione.

Ecco il comunicato ufficiale. “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da dott. Cesare Mastrocola – Presidente; avv. Leopoldo Di Bonito – Componente; cons. Pierpaolo Grasso – Componente; avv. Gaia Golia – Componente; avv. Sergio Quirino Valente – Componente (Relatore); dott. Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA; ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 24 settembre 2020, a seguito del Deferimento del Procuratore Federale n. 3079/1167pf19-20/GC/gb del 10.09.2020 a carico del signor Astorina Giovanni Luca Rosario e della società Calcio Catania Spa, il seguente DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto infligge le seguenti sanzioni: – per Astorina Giovanni Luca Rosario, inibizione di mesi 4 (quattro); – per la società Calcio Catania Spa, penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, oltre all’ammenda di € 500,00 (cinquecento) per la contestata recidiva. Così deciso in data 24 settembre 2020”.