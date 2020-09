Serie C, sconfitte 3-0 a tavolino per Ravenna e Trapani: la classifica aggiornata

29 Settembre 2020 19:04

Il Giudice Sportivo di Serie C ha deciso di penalizzare Ravenna e Trapani, infliggendo alle due squadre la sconfitta per 3-0 a tavolino

Il Giudice Sportivo di Serie C, Pasquale Marino, ha inflitto la sconfitta a tavolino a Ravenna (Girone B) e Trapani (Girone C) per delle inadempienze. Nel dettaglio, per quanto concerne la gara fra Ravenna e Sudtirol, “In cui tra le fila della società Ravenna, ha giocato Mokulu Tembe Benjamin, colpito dalla sanzione della squalifica per una gara al termine della stagione sportiva 2019/2020″ stabilisce che la stessa gara “Vada considerata conclusa con il risultato di 0-3 a favore della società SudTirol; di infliggere alla società Ravenna la sanzione dell’ammenda di euro 2.000,00; di squalificare il calciatore Mokulu Tembe Benjamin per una gara da scontarsi in aggiunta alla precedente non scontata”.

In relazione, invece, alla gara Trapani-Casertana non disputata perchè “Il Direttore di Gara constatato che la distinta presentata dalla società Trapani risultava priva dell’indicazione del medico sociale e dell’allenatore in possesso del requisito di un valido tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021; che, pertanto, a norma dell’art. 66, comma 1 delle Noif, constatato il corretto comportamento del Direttore di Gara, occorre procedere a infliggere alla società Trapani la sanzione prevista dall’art. 53, comma 2 delle Noif, quanto sopra premesso delibera di infliggere alla società Trapani la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di infliggere alla medesima società la penalizzazione di un punto nella classifica della stagione in corso”. In basso la nuova classifica.

LA CLASSIFICA