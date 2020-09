Serie B, il Cosenza non va oltre il pareggio contro l’Entella: 0-0 il risultato

26 Settembre 2020 16:28

Il Cosenza è sceso in campo nella partita del campionato contro l’Entella, 0-0 il risultato finale

Pochi gol nella prima giornata del campionato di Serie B. Non solo la Reggina, è scesa in campo un’altra calabrese: il Cosenza. I padroni di casa non sono andati oltre il pareggio, 0-0 contro l’Entella. Litteri e Carretta da una parte contro De Luca-Brunori, gli attaccanti non sono stati molto lucidi in fase realizzativa. Bene invece i difensori. Non sono mancate le occasioni, nel complesso il risultato può essere considerato giusto. E’ un punto positivo per muovere la classifica e provare a raggiungere la salvezza.