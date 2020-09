Serie B, c’è la data di presentazione dei calendari: la Reggina attende di conoscere la prima avversaria

2 Settembre 2020 22:31

E’ stata fissata la data di presentazione dei calendari della prossima Serie B. La Reggina attende di conoscere la sua prima avversaria

La Lega Serie B ha deciso la data di presentazione dei calendari della prossima stagione. Di seguito il comunicato ufficiale.

“Dopo il sopralluogo effettuato questa sera congiuntamente da Lega B, Pisa Sporting Club, Opera della Primaziale Pisana e Comune di Pisa, diventa ufficiale la presentazione del calendario del campionato della Serie BKT 2020/2021 a Pisa nel bellissimo scenario di piazza del Duomo. L’evento, previsto mercoledì 9 settembre, avrà inizio alle ore 19.00 e sarà riservato a un numero strettissimo di persone, rappresentanti delle società, per rispettare le norme di distanziamento e sicurezza anti-Covid che altrimenti non potrebbero essere mantenute. L’evento, fortemente voluto dai Presidenti della Lega B e del Pisa Sporting Club, Mauro Balata e Giuseppe Corrado, andrà in diretta sulle reti dei licenziatari della Serie BKT Dazn e Raisport, oltre che sui canali social ufficiali della Lega B. Per la stampa sarà messa a disposizione una piattaforma dove scaricare le immagini dell’evento libere da diritti alla fine della cerimonia”.