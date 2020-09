Scuole in Calabria, convocazione per stipula dei contratti a tempo determinato. La protesta dei sindacati: “si contesta il modo di assegnazione degli incarichi di sostegno”

19 Settembre 2020 11:44

Scuole in Calabria: i sindacati sollevano diversi dubbi sulla convocazione per la stipula dei contratti a tempo determinato per l’anno scolastico 2020/21

“Le OO.SS FLC Cgil, UIL,GILDA e ANIEF, visto il calendario della convocazione per eventuale stipula dei contratti a tempo determinato, per l’anno scolastico 2020/2021, pubblicato in data 16/09/2020, contestano la convocazione per domenica 20 settembre in quanto ritengono venga meno il diritto dei lavoratori al riposo settimanale”, inizia così il comunicato stampa dei sindacati. Il quale poi continua così: “Si contesta inoltre, il modo con cui sono state eseguite le operazioni di assegnazione degli incarichi di sostegno a tempo determinato dei docenti di scuola dell’infanzia di giorno 18 settembre alle ore 9, presso l’IIS “ Severi” di Gioia Tauro. Continui sono stati i cambiamenti in corso di assegnazione di nomina, infatti, nonostante la normativa preveda l’assunzione in servizio entro 24 ore, il dirigente delegato comunica che a fronte di un confronto telefonico e in seguito di una mail dell’ ufficio dell’ambito territoriale provinciale, la presa di servizio sarebbe stata posticipata a partire da giorno 24. Tale procedura è stata immediatamente contesta dalle OO.SS. Nessuna comunicazione scritta da parte dell’ ATP è stata fatta pervenire alle OO.SS. Si ritiene tale procedura illegittima, considerato anche che la disponibilità dei posti è stata comunicata solo poche ore prima delle nomine e non 24 ore prima come prescrive l’ordinanza”.