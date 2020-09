Scuola: ecco quando si torna tra i banchi, il CALENDARIO

1 Settembre 2020 15:28

Scuola: la prima campanella a Bolzano il 7 settembre

Come da tradizione la campanella della ripresa delle lezioni suonera’ per prima a Bolzano, dove la scuola ripartira’ lunedi’ 7 settembre. La maggior parte delle regioni, invece, rispettera’ la data di inizio dell’attivita’ didattica fissata dal ministero dell’Istruzione, cioe’ il 14 settembre, in linea con quanto accadeva negli anni pre Covid. Solo alcune Regioni hanno deliberato una data diversa: il Friuli ripartira’ il 16 settembre, la Sardegna il 22 settembre, la Calabria, l’Abruzzo e la Puglia il 24 settembre. La Campania non ha ancora deciso.