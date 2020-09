Scuola: Salvini, ‘Azzolina e Manfredi fantasmi, è il caos’

6 Settembre 2020 11:32

Cernobbio (Como), 6 set. (Adnkronos) – “Far entrare in classe i ragazzi è la prima cosa da fare. E’ inaccettabile un governo per cui scuole e università non sono la priorità. I ministri Azzolina e Manfredi sono due fantasmi e ora è il caos”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio. “Siamo gli unici in Europa a non aver dato certezze ai nostri ragazzi”, ha aggiunto.

‘La didattica a distanza e il lavoro a distanza possono essere occasionali ma non sistematici. Lo smart working desertifica nostre città”, ha spiegato.