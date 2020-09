Scuola, Giammanco (Forza Italia): “il Governo ha dimenticato bimbi e ragazzi autistici”

2 Settembre 2020 14:20

“Il Ministro Azzolina ha il dovere di dare delle risposte immediate, le famiglie di questi ragazzi vanno sufficientemente informate e seguite”, ha affermato il Vicepresidente di Forza Italia in Senato sul tema scuola

“Nella riorganizzazione dell’apertura dell’anno scolastico il Governo ha totalmente dimenticato bimbi e ragazzi autistici lasciando sole le loro famiglie”, lo ha affermato Gabriella Giammanco. Il Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce Azzurra in Sicilia ha poi continuato: “già durante il lockdown alunni e studenti con maggiori difficoltà non hanno potuto usufruire della didattica a distanza e il peso della loro istruzione è ricaduto interamente sulle famiglie. Oggi si continua a negare loro il diritto allo studio e all’inclusione sociale e questo è intollerabile. Il Ministro Azzolina ha il dovere di dare delle risposte immediate, le famiglie di questi ragazzi vanno sufficientemente informate e seguite. Va organizzato un percorso di rientro dedicato, che consenta una reale inclusione e metta le famiglie in condizioni di preparare in modo adeguato il rientro dei figli a scuola. Servono linee guida chiare, il Governo non si sottragga e dimostri che viviamo in un Paese civile dove chi è speciale non viene lasciato indietro”, conclude Giammanco al termine del suo intervento.