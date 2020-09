Scuola: Conte, ‘fiducioso su riaperture, superata maggior parte criticità’

8 Settembre 2020 01:20

Roma, 8 set. (Adnkronos) – Sulla riaperture delle scuole “io sono fiducioso”, è “stata superata la maggior parte delle criticità, i lavori procedono molto bene”. Così il premier Giuseppe Conte, al suo arrivo a Beirut risponde alle domande dei cronisti.

“Devo dire la verità, quest’anno c’è una particolare attenzione e tutti pretendiamo che funzioni tutto perbene, regolarmente. Non sempre è stato così negli anni passati, anche quasi mai – sorride il presidente del Consiglio – ma è giusto che ci sia l’attenzione da parte di tutti. Abbiamo lavorato tantissimo perché quest’anno si possa garantire a tutti gli studenti un’attività scolastica in presenza e in piena sicurezza”.