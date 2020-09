Scuola: Conte, ‘fiducioso su riaperture, superata maggior parte criticità’ (2)

8 Settembre 2020 01:40

(Adnkronos) – “Ovviamente, in piena trasparenza – prosegue Conte – abbiamo anche declinato un calendario, quindi dobbiamo attendere, per esempio per gli arredi scolastici, anche fino a tutto il mese di ottobre che siano consegnati. Però lo ripetiamo sino alla noia: in Italia si producono duecentomila banchi, è impensabile che 2 milioni e quattrocentomila banchi possano essere già pronti il 14 settembre. Anche perché, tengo a sottolinearlo, stiamo parlando di un ricambio nelle attrezzature scolastiche e negli arredi incredibile, alcune regioni hanno chiesto un ricambio fino al 70%. E’ giusto, abbiamo investito tanto, oltre 7 mld per la scuola da inizio anno, quindi continueremo a lavorare ogni ora e ogni minuto perché tutti i nostri ragazzi possano lavorare per un anno scolastico più sicuro, più digitale e con gioia possano affrontare l’anno scolastico”.