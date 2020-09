Scuola: Cdm, congedi straordinari per lavoratori con figli under 14 in quarantena

3 Settembre 2020 23:36

Roma, 3 set. (Adnkronos) – Congedi straordinari e smart working per genitori con figli under 14 in quarantena obbligata. E’ una delle misure introdotte nel decreto approvato oggi in Cdm e contenente anche alcune norme sulla scuola. “Sono previste – si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi subito dopo il Consiglio dei ministri – misure in materia di smart working e congedi straordinari per i genitori di figli minori di quattordici anni nei casi di quarantena obbligatoria dei figli”.