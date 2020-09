Scilla: terminati i lavori alla scuola “Piria”

8 Settembre 2020 18:49

Nei giorni scorsi sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza e di efficientemento energetico della scuola per l’infanzia e primaria di Scilla, posta lungo la centrale via Nucarella di Scilla. Terminati quindi i lavori il plesso è stato riconsegnato all’istituzione scolastica per consentire l’avvio delle attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021. In questi giorni si è anche provveduto allo spostamento degli arredi scolastici che erano sono stati temporaneamente dislocati presso la scuola media “G. Minasi”. La Commissione straordinaria, che ha espresso viva soddisfazione per l’importante risultato conseguito, ha anche provveduto a stanziare le risorse necessarie a far fronte all’acquisto di nuovi arredi scolastici, come richiesto dal Dirigente scolastico in carica.