San Giorgio Morgeto, arrestato 60enne che maltrattava e perseguitava la moglie [DETTAGLI]

11 Settembre 2020 14:08

San Giorgio Morgeto: l’uomo aveva precedenti per furto, ricettazione, violazione della legge sulle armi e maltrattamenti in famiglia

In ultimo, il personale del Commissariato di P.S. di Cittanova ha eseguito l’ordinanza di aggravamento della misura personale, emessa dall’Autorità Giudiziaria di Palmi, procedendo all’arresto di L. A., cl. 60, abitante in San Giorgio Morgeto, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo, con precedenti per furto, ricettazione, violazione della legge sulle armi e maltrattamenti in famiglia, è ritenuto responsabile di atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della moglie ed è stato associato presso la Casa Circondariale di Palmi.