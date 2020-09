Polemica infuocata tra Muccino e Salvini. Il leader del Carroccio: “mi attacca, ma non rifiuta i soldi della Calabria dove la Lega governa”

11 Settembre 2020 22:00

Polemica infuocata tra Muccino e Salvini. Il leader del Carroccio: “non condanna la violenza contro di noi, ma non rifiuta i milioni di una Regione dove la Lega governa. Democratico e coerente il signore”

Polemica accesa tra Gabriele Muccino e Matteo Salvini. Dopo l’aggressione ai danni dell’ex Ministro degli Interni da parte di una donna, in Toscana, il noto regista aveva scritto sui social: “Solidarietà a chi incita odio e violenza verso i più deboli? No grazie. Nessuna solidarietà. Non esageriamo adesso. Non siamo tutti buoni e uguali. Ci sono delle differenze di comportamento che hanno delle conseguenze. Anche prevedibili”. Immediata la replica del leader del Carroccio: “non condanna la violenza contro la Lega, ma non rifiuta i milioni di una Regione dove la Lega governa. Democratico e coerente il signore”. Il regista è al lavoro in Calabria per realizzare un cortometraggio che dovrà raccontare le bellezze della regione per un costo pari a 1,7 milioni di euro.