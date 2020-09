Salvini e la differenza tra fatturato e utile: che gaffe nel tweet! Calenda: “Nessun italiano gli affiderebbe da gestire nulla di proprio”

1 Settembre 2020 21:55

Salvini e la differenza tra fatturato e utile: che gaffe nel tweet! Calenda: “un quarto dei votanti gli affiderebbe da gestire lo Stato. Che evidentemente non sente proprio”

Nuova gaffe di Matteo Salvini sui social. Il leader della Lega in un post ha scritto: “Tassa unica al 15% sul fatturato post-virus. I soldi fatturati in questo periodo è giusto che rimangano agli imprenditori. Per ripartire. Serve lasciare libertà di fare impresa”. Rapida la risposta dell’ex ministro, Carlo Calenda, il quale sempre sui social ha rimarcato il “lapsus” del capo del Carroccio: “Salvini non conosce la differenza tra fatturato e utile. Nessun italiano gli affiderebbe da gestire nulla di proprio. Un quarto dei votanti gli affiderebbe da gestire lo Stato. Che evidentemente non sente proprio. E in fondo il problema, che non vale solo per Salvini è tutto qui”.