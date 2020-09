Salernitana-Reggina, la probabile formazione amaranto: più di un dubbio per mister Toscano

25 Settembre 2020 17:45

Salernitana-Reggina, la probabile formazione amaranto – Meno di 24 ore all’esordio della Reggina nella Serie B 2020-2021. Gli amaranto tornano in cadetteria e lo fanno nel pieno di un entusiasmo ritrovato, di una grande carica emotiva suscitata dagli eventi della passata stagione e di un calciomercato che ha portato in rosa giovani di prospettiva e uomini di assoluta esperienza e valore.

La domanda, d’ora in avanti, sarà un’altra: quale formazione metterà in campo mister Toscano? Le pochissime amichevoli (tra cui una sola “visibile”) e gli allenamenti a porte chiuse non permettono ad oggi di sbilanciarsi completamente sull’undici di domani. In più, come sempre, il tecnico amaranto non scopre mai le carte in conferenza, lasciandosi ogni dubbio fino a un’ora prima del fischio d’inizio. In questo caso, a mercato ancora aperto, l’incertezza è legata proprio a quegli uomini in procinto di andar via ma convocati (Bertoncini, visto che Marchi, Garufo e Sounas non saranno della partita), ai neo acquisti e ai calciatori ancora non in condizione o infortunati (Charpentier e Rivas).

In difesa resta da capire se appunto Bertoncini sarà o meno utilizzato. Il giocatore, come anticipato ieri dalla nostra redazione, è molto vicino al Como. Ma, a differenza di Garufo e Sounas, è stato convocato. Questo può anche voler significare che Toscano voglia sfruttarlo fino all’ultimo e a prescindere dal suo futuro, anche in attesa che arrivi il suo sostituto naturale, Thiago Cionek. A centrocampo la linea dei quattro dovrebbe essere tracciata, con il solo Crisetig dei “nuovi” rispetto alla scorsa stagione. L’altro vero dubbio è sulla posizione di Bellomo. A Benevento è stato adattato nei due davanti, al fianco di Denis, per via della carenza di attaccanti e della loro condizione fisica ridotta. Adesso qualcosa potrebbe essere cambiato. Il calciatore barese ha infatti alte possibilità di ritornare nel suo ruolo naturale, il trequartista, lasciando così spazio a Menez al fianco del Tanque.

Mister Toscano si prenderà comunque tutto il tempo a disposizione per decidere fino all’ultimo chi schierare. Intanto, di seguito, ecco la probabile formazione.

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Menez, Denis.