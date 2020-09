Salernitana-Reggina, i precedenti: gli amaranto alla ricerca dell’ottavo successo

25 Settembre 2020 17:03

Salernitana-Reggina, i precedenti. Si gioca una partita molto importante per il campionato di Serie B, esordio in trasferta per la squadra di Mimmo Toscano

SALERNITANA-REGGINA – Attesa finita. La Reggina torna in campo, a distanza di mesi dopo lo stop forzato a causa del Coronavirus. Esordio in trasferta, la squadra di Mimmo Toscano dovrà vedersela sul campo della Salernitana. Una partita molto interessante anche per il gemellaggio tra le due tifoserie, ma la squadra di Castori dovrà fare i conti con alcuni problemi ambientali e tecnici.

Sarà la sfida numero 37 tra le due squadre. L’ultimo precedente risale alla stagione 2014-2015, in Serie C: vantaggio firmato da Insigne poi Moro e Negro per il definitivo 2-1 per la Salernitana. L’ultimo successo della Reggina nel 2009-2010, 0-2 il punteggio in Serie B con le reti di Missiroli e Brienza, l’allenatore era Breda, l’ultimo pareggio nel 1992-93 (1-1). Nel complesso meglio la Salernitana con 17 vittorie totali, 12 i pareggi e 7 vittorie per la Reggina. L’intenzione degli amaranto è conquistare l’ottavo successo o, almeno, tornare a casa con un risultato positivo.

17 vittorie Salernitana

Campionato 2014-15 C Giornata 32 – Salernitana-Reggina 2-1

Campionato 1997-98 B Giornata 17 –Salernitana-Reggina 2-0

Campionato 1993-94 C1 Giornata 4 Salernitana-Reggina 1-0

Campionato 1991-92 C1 Giornata 4 Salernitana-Reggina 1-0

Campionato 1990-91 B Giornata 7 Salernitana-Reggina 2-0

Campionato 1986-87 C1 Giornata 7 Salernitana-Reggina 1-0

Campionato 1980-81 C1 Giornata 16 Salernitana-Reggina 2-0

Campionato 1975-76 C Giornata 2 Salernitana-Reggina 2-1

Campionato 1974-75 C Giornata 11 Salernitana-Reggina 2-0

Campionato 1966-67 B Giornata 9 Salernitana-Reggina 1-0

Campionato 1961-62 C Giornata 8 Salernitana-Reggina 2-0

Campionato 1960-61 C Giornata 17 Salernitana-Reggina 3-2

Campionato 1959-60 C Giornata 2 Salernitana-Reggina 1-0

Campionato 1956-57 C Giornata 12 Salernitana-Reggina 1-0

Campionato 1934-35 1 Divisione Giornata 1 Salernitana-Reggina 2-0

Campionato 1933-34 1 Divisione Giornata 12 Salernitana-Reggina 2-1

Campionato 1930-31 1 Divisione Giornata 8 Salernitana-Reggina 1-0

12 pareggi

Campionato 1992-93 C1 Giornata 9 Salernitana-Reggina 1-1

Campionato 1987-88 C1 Giornata 14 Salernitana-Reggina 0-0

Campionato 1984-85 C1 Giornata 14 Salernitana-Reggina 0-0

Campionato 1982-83 C1 Giornata 1 Salernitana-Reggina 0-0

Campionato 1981-82 C1 Giornata 16 Salernitana-Reggina 0-0

Campionato 1979-80 C1 Giornata 10 Salernitana-Reggina 1-1

Campionato 1978-79 C1 Giornata 15 Salernitana-Reggina 1-1

Campionato 1977-78 C Giornata 18 Salernitana-Reggina 0-0

Campionato 1964-65 C Giornata 11 Salernitana-Reggina 1-1

Campionato 1962-63 C Giornata 14 Salernitana-Reggina 0-0

Campionato 1957-58 C Giornata 5 Salernitana-Reggina 0-0

Campionato 1931-32 1 Divisione Giornata 6 Salernitana-Reggina 0-0

7 vittorie Reggina