Salernitana-Reggina, Napoli: “Prime gare complicate per tutti, gol loro un po’ fortunoso”

26 Settembre 2020 16:39

Le parole del tecnico in seconda della Reggina, Michele Napoli (Toscano squalificato), al termine del match di Salerno, in cui è arrivato l’1-1

La prima della Reggina è andata. Pari e qualche rammarico a Salerno, con un 1-1 che forse sta un po’ stretto. Al termine del match, in conferenza, ha parlato il tecnico in seconda Napoli, vista la squalifica di Toscano.

“Non sapevamo molto sulla Salernitana, non sapevamo se avesse utilizzato i nuovi acquisti. Possiamo e dobbiamo fare sicuramente meglio, ma sappiamo che le prime gare sono complicate per tutti. Il gol lolro? Si vedeva che Casasola volesse crossare, la traiettoria è stata però stranissima. Menez? Prestazione positiva, è un calciatore dalla classe infinità che può far saltare gli equilibri. Sappiamo che questi numeri li ha e speriamo possa essere determinante. Bellomo è un giocatore importante per noi, ha giocato bene come gli altri facendo ancora meglio nella ripresa. Anche lui può far bene e ci aspettiamo tanto. Abbiamo avuto delle buone situazioni sulla destra, da sfruttare sicuramente meglio”.