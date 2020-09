Salernitana-Reggina 0-0 LIVE: il match è iniziato!

26 Settembre 2020 14:14

Salernitana-Reggina LIVE – Tutti gli aggiornamenti in diretta dall’Arechi di Salerno per il match tra i granata di Castori e gli amaranto di Toscano

Salernitana-Reggina LIVE – Tanta attesa ed emozione per la prima ufficiale degli amaranto dell’annata 2020-2021. I ragazzi di Toscano sono di scena a Salerno, in un clima di contestazione evidente per le proteste dei tifosi contro la proprietà rappresentata da Lotito. Tutt’altro, invece, il clima che si respira in riva allo Stretto, dopo una stagione scoppiettante, un calciomercato di livello e un entusiasmo al massimo, solo “bloccato” dalle limitazioni anti-Covid in merito all’ingresso dei tifosi allo stadio. Ma in campo si gioca. La Reggina è pronta ad onorare il suo primo impegno. Segui su StrettoWeb il LIVE testuale della partita, con le formazioni ufficiali, la cronaca minuto per minuto in tempo reale e aggiornamenti in diretta dallo stadio Arechi di Salerno.

12′ Si libera bene Menez sulla sinistra, si accentra ma non trova il momento giusto per tirare e la difesa ruba il possesso di palla.

5′ Subito impegnato Plizzari, deviato in angolo un tiro insidioso di Kupisz.

2′ Contatto in area tra Gasperetto e Djuric, con l’attaccante granata che si lascia cadere. L’arbitro giustamente non fischia il rigore.

1′ La sfida è iniziata, è la Reggina a muovere il primo pallone!

Le squadre sono al centro del campo per rispettare il minuto di silenzio per l’arbitro De Santis.

Le squadre stanno entrando in campo, il clima è davvero particolare con gli spalti vuoti per una gara che ha sempre regalato grandi emozioni.

Le formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori:

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Aya, Lopez; Casasola, Kupisz, Schiavone, Cicerelli, Curcio; Tutino, Djuric. A disposizione: Micai, Russo, Karo, Migliorini, Bogdan, Galeotafiore, Iannoni, Lombardi, Gondo, Giannetti. Allenatore: Bocchini.

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. A disposizione: Farroni, Guarna, Bertoncini, Delprato, Di Chiara, Peli, Stavropoulos, De Rose, Faty, Folorunsho, Mastour, Lafferty. Allenatore: Napoli.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna (Edoardo Raspollini di Livorno e Alessandro Cipressa di Lecce). IV uomo: Matteo Marchetti di Ostia Lido.