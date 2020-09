Salernitana-Reggina, i convocati di Toscano: cinque gli assenti

25 Settembre 2020 15:58

Tutto pronto per la prima della Reggina in Serie B dopo 6 anni in quel di Salerno: i convocati ufficiali scelti dal tecnico Mimmo Toscano

La prima ufficiale per la Reggina, che torna in Serie B dopo 6 anni e scende nuovamente in campo a distanza di quasi 7 mesi. In mezzo l’ansia e le preoccupazioni del lockdown, la certezza della promozione, il mercato scintillante e l’attesa per l’inizio. Domani gli amaranto, che ieri hanno presentato le nuove maglie, sono di scena a Salerno. Mister Toscano ha scelto la lista dei convocati da portare con sé in Campania. Assenti dall’elenco Rivas, Sounas, Charpentier, Marchi e Garufo. Eccola.

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Bertoncini, Delprato, Di Chiara Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Mastour.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Ménez.