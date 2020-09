Salernitana-Reggina finisce 1-1, esordio agrodolce in B per gli amaranto. Menez si presenta con una magìa

26 Settembre 2020 15:39

Salernitana-Reggina LIVE – Tutti gli aggiornamenti in diretta dall’Arechi di Salerno per il match tra i granata di Castori e gli amaranto di Toscano

Salernitana-Reggina LIVE – Tanta attesa ed emozione per la prima ufficiale degli amaranto dell’annata 2020-2021. I ragazzi di Toscano sono di scena a Salerno, in un clima di contestazione evidente per le proteste dei tifosi contro la proprietà rappresentata da Lotito. Tutt’altro, invece, il clima che si respira in riva allo Stretto, dopo una stagione scoppiettante, un calciomercato di livello e un entusiasmo al massimo, solo “bloccato” dalle limitazioni anti-Covid in merito all’ingresso dei tifosi allo stadio. Ma in campo si gioca. Ed è battaglia vera: buona Reggina nel primo tempo, anche se è la Salernitana ad andare più vicina al vantaggio con Plizzari chiamato almeno tre volte alla parata. Nel secondo tempo la partita impiega un po’ per accendersi. Sono gli amaranto a passare in vantaggio con Menez subito a mettere la firma all’esordio. La festa degli ospiti però dura pochissimo, perché la Salernitana trova il pareggio con Casasola, che con fortuna trova il jolly da lontanissimo (il suo era in realtà un cross). Nel finale i padroni di casa hanno rischiato di segnare con Tutino, ma questa volta è la Reggina ad essere baciata dalla fortuna. Finisce dunque 1-1 l’esordio in Serie B degli amaranto, tante ottime indicazioni.

La Reggina è pronta ad onorare il suo primo impegno. Rivivi su StrettoWeb il LIVE testuale della partita, con le formazioni ufficiali, la cronaca minuto per minuto in tempo reale e aggiornamenti in diretta dallo stadio Arechi di Salerno.

90′ + 3′ Finisce così la sfida dell’Arechi. E’ 1-1 al triplice fischio con la Reggina che sul finale ha rischiato grosso.

90′ + 1′ Clamorosa ingenuità di Plizzari. Completamente sbagliata l’uscita, la palla vagante è raccolta da Tutino che non trova la precisione a porta completamente sguarnita. Che brivido per gli amaranto!!!!

90′ L’arbitro assegna tre minuti di recupero. Ultime chances per le due squadre.

90′ Menez va alla battuta, palla deviata dalla barriera e finisce ad un centimetro dal palo!

89′ Mastour si procura una punizione da ottima punizione. Giallo per Schiavone. Ma ora è grande occasione per la Reggina.

88′ Attenzione al nuovo entrato, il tiro dell’ex Fiorentina non è preciso.

85′ Gondo è il cambio per la Salernitana, fuori Djuric.

84′ SUBITO PAREGGIO DELLA SALERNITANA, DURA POCHISSIMI SECONDI IL VANTAGGIO OSPITE. UN CROSS SBAGLIATO DI CASASOLA DIVENTA UN TIRO E BEFFA PLIZZARI.

83′ GOOOOOOLLLLL!!!!! HA SEGNATO COL NUMERO 7 JEREMY MENEZ!!!!! IL FRANCESE PUNTA LA PORTA E CON UNA MAGIA MANDA FUORI DUE DIFENSORI E DI SINISTRO BATTE BELEC!

82′ Ancora un giallo, è Migliorini a finire sulla lista dei cattivi.

81′ E’ l’ora di Lafferty per la Reggina, sostituito uno stanchissimo Denis.

80′ Azione prolungata della Reggina che cerca la via del gol con Mastour. Colpi da illusionista per l’ex Milan, nessuno in area pronto a raccogliere la sfera. E’ pressing amaranto all’Arechi, si accende la sfida.

72′ Altro cambio per la Salernitana, con Migliorini a prendere il posto di Curcio.

71′ Brivido per la difesa ospite: Casasola fa tutto bene, Djuric spreca clamorosamente mancato lo stop sull’altezza del dischetto di rigore.

69′ Fuori Bellomo e Liotti, entrano Mastour e Di Chiara: ecco le mosse operate dalla Reggina.

68′ Sale il pressing amaranto adesso. Crisetig sfiora il palo dando l’illusione del gol.

67′ Occasionissima per Denis!!! Fantastico il cross di Bellomo, l’argentino in anticipo sull’avversario, l’incornata finisce di poco alta.

66′ Bellomo porta palla e arriva fino al limite dell’area. Pessima la conclusione e sfuma l’opportunità.

63′ Ingenuità di Rossi, poi in ritardo nell’intervento su Kupisz. L’arbitro Fabbri estrae il cartellino giallo.

59′ Che chance per Denis… ottimo l’assist d’esterno destro di Menez. Ancora una volta chiude in tempo la difesa, ottimo Lopez in scivolata.

57′ Giallo anche per Veseli. Intanto fa il suo esordio Faty, fuori Bianchi.

54′ Loiacono è il secondo ammonito della gara. Netto il fallo su Tutitno che stava per entrare in area.

53′ Calcio piazzato da buona posizione, Liotti alla battuta. Il suo tiro è completamente sballato.

46′ Si riparte, è iniziata la seconda frazione di gioco! Nessun cambio per le due squadre.

SECONDO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo col risultato di 0-0. Buona la prestazione amaranto nella prima frazione di gioco, manca forse un po’ di concretezza davanti al portiere. L’occasione migliore l’hanno avuta i padroni di casa, ma Plizzari si è mostrato molto concentrato.

44′ Altra buona occasione della Reggina: Denis raccoglie il pallone da un cross da calcio da fermo, troppo scoordinato per colpire bene, ma la posizione era davvero invitante.

42′ La pioggia adesso cade in modo scrosciante, il terreno di gioco comunque al momento tiene bene.

41′ La Reggina sta spingendo molto sulla fascia destra. Ancora un altro traversone da Rolando, che trova la testa di Menez. L’incornata del francese finisce però sul fondo e non crea problemi al portiere.

34′ Ammonito Tutino, sgomitata ad un difensore dei calabresi.

33′ Colpo di testa di Aya, grande risposta di Plizzari. E’ il primo vero intervento del match per l’estremo difensore della Reggina.

21′ Ottimo inserimento centrale di Rolando, chiusura tempestiva di Veseli che vale un gol!

16′ Ottima manovra della Reggina con Menez che si invola verso la porta, sterzata e svavetto sul secondo palo dove il difensore anticipa Bellomo. L’ex Bari prova così il contro-cross, ma la difesa è attenta.

12′ Si libera bene Menez sulla sinistra, si accentra ma non trova il momento giusto per tirare e la difesa ruba il possesso di palla.

5′ Subito impegnato Plizzari, deviato in angolo un tiro insidioso di Kupisz.

2′ Contatto in area tra Gasperetto e Djuric, con l’attaccante granata che si lascia cadere. L’arbitro giustamente non fischia il rigore.

1′ La sfida è iniziata, è la Reggina a muovere il primo pallone!

Le squadre sono al centro del campo per rispettare il minuto di silenzio per l’arbitro De Santis.

Le squadre stanno entrando in campo, il clima è davvero particolare con gli spalti vuoti per una gara che ha sempre regalato grandi emozioni.

Le formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori:

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Aya, Lopez; Casasola, Kupisz, Schiavone, Cicerelli, Curcio; Tutino, Djuric. A disposizione: Micai, Russo, Karo, Migliorini, Bogdan, Galeotafiore, Iannoni, Lombardi, Gondo, Giannetti. Allenatore: Bocchini.

Reggina (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Rolando, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. A disposizione: Farroni, Guarna, Bertoncini, Delprato, Di Chiara, Peli, Stavropoulos, De Rose, Faty, Folorunsho, Mastour, Lafferty. Allenatore: Napoli.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna (Edoardo Raspollini di Livorno e Alessandro Cipressa di Lecce). IV uomo: Matteo Marchetti di Ostia Lido.