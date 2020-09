Salernitana, le condizioni di Dziczek dopo il malore in allenamento

22 Settembre 2020 20:11

Grande paura in casa Salernitana per il calciatore Dziczek. Il centrocampista ha accusato un malore durante l’allenamento

Anche la Salernitana continua la preparazione in vista dell’esordio in campionato di Serie B, il primo ostacolo sarà la Reggina del tecnico Toscano. Paura per la squadra di Castori, il centrocampista Dziczek ha accusato un malore durante l’allenamento di ieri.

La Salernitana ha deciso di aggiornare sulla situazione del calciatore con un comunicato: “Il calciatore Patryk Dziczek a seguito del malore accusato nel corso dell’allenamento di ieri è stato ricoverato presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno dove ha trascorso la notte. Le condizioni dell’atleta sono buone e resterà ricoverato per ulteriori indagini al fine di comprendere l’effettiva natura del malore”.