Saipem: Cao, ‘proposto tunnel galleggiante per lo Stretto di Messina’

28 Settembre 2020 08:29

Milano, 28 set. (Adnkronos) – “Siamo stati invitati dalla commissione di esperti appositamente costituita a illustrare il nostro progetto di attraversamento dello Stretto di Messina mediante un ‘tunnel galleggiante sommerso’ “. Lo rivela Stefano Cao, amministratore delegato di Saipem, in un’intervista a Repubblica, nell’inserto Affari&Finanza, parlando delle tecnologie su cui il gruppo sta puntando, che comprendono anche la mobilità sostenibile.

Saipem, spiega, punta su quelle legate alla “decarbonizzazione dei distretti industriali attraverso processi di cattura, trattamento, trasporto e stoccaggio della Co2 al fine di ridurre in modo sostanziale le emissioni inquinanti e l’impronta carbonica di interi poli industriali rendendoli più efficienti e competitivi”. Poi, ci sono le tecnologie “legate alla produzione dell’idrogeno, anche attraverso la realizzazione di sistemi energetici integrati che combinino le energie rinnovabili con la produzione di idrogeno”.

Secondo Cao, “il mondo dell’energia ha individuato il gas come la fonte energetica che accompagnerà la transizione energetica verso le rinnovabili e le tecnologie a emissione zero. Come management non possiamo che continuare a spingere in questa direzione”. E ancora: “Saipem dispone delle tecnologie lungo tutta la filiera della decarbonizzazione ed è pronta a metterle a disposizione dell’Italia: il 95% del nostro fatturato è all’estero, ci piacerebbe lavorare di più anche per il nostro paese”.