Serie A, UFFICIALE la sconfitta a tavolino della Roma contro il Verona: la classifica aggiornata

22 Settembre 2020 16:30

Il Giudice Sportivo ha decretato la sconfitta a tavolino della Roma contro l’Hellas Verona nella prima giornata di Serie A. La decisione è arrivata in seguito all’errore in distinta riguardante Amadou Diawara. Il centrocampista, infatti, figurava nella lista degli Under-22 pur essendo un Over. Dunque non più 0-0 (risultato maturato sul campo) ma 3-0 a tavolino per la squadra di Ivan Juric. La società capitolina farà certamente ricorso. Una falsa partenza, dunque, per la squadra di Fonseca, che nel prossimo turno dovrà rialzare subito la testa e l’impegno non è certo dei più semplici. All’Olimpico infatti arriverà la Juventus di Andrea Pirlo, vittoriosa all’esordio contro la Sampdoria. Di seguito il comunicato ufficiale.

“Il Giudice sportivo, letti gli atti relativi alla gara Soc. Hellas Verona e Soc. Roma; considerato che la società Roma ha impiegato un calciatore non iscritto nella “Lista dei 25” comunicata a mezzo PEC in data 14 settembre 2020 alle ore 12.14, nonostante fosse divenuto un “over 22”, in violazione dunque del divieto di utilizzo di cui al punto 8 del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 83/A del 20 novembre 2014 come successivamente modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 76 del 21 giugno 2018; ritenuto, pertanto, di dover applicare la sanzione della perdita della gara prevista al punto 9 del detto Comunicato Ufficiale F.I.G.C. N. 83/A; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Roma con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3”.

Cambia anche la classifica, di seguito aggiornata.

LA CLASSIFICA