Roland Garros – Martina Trevisan da impazzire: successo in rimonta sulla baby star Coco Gauff

30 Settembre 2020 21:34

Martina Trevisan accede ai sedicesimi di finale del Roland Garros: la tennista italiana batte in rimonta la giovane stella del tennis americano Coco Gauff

Una vittoria dolcissima e inaspettata, come tutte quelle che ribaltano i pronostici della vigilia. Martina Trevisan compie una vera e propria impresa nei 32esimi di finale del Roland Garros battendo la giovane stella del tennis americano Cori ‘Coco’ Gauff (numero 51 WTA). La tennista azzurra, attualmente numero 159 del ranking femminile, è andata subito sotto di un set (6-4) ma non si è persa d’animo dando vita ad una straordinaria rimonta maturata nei due set successivi vinti con il punteggio di 2-6 / 5-7. Emozionante il terzo periodo di gioco nel quale, dopo due break e controbreak nelle fasi centrali, la Trevisan ha capitalizzato il primo match point utile per il 5-7 conclusivo.