Roccaforte del Greco: domenica la presentazione della lista “Roccaforte cambiare si può”

2 Settembre 2020 13:38

Roccaforte del Greco, la lista nasce dalla continuazione dell’attività politica di minoranza fatta dal candidato Sindaco Palamara

Domenica 6 Settembre alle ore 17:30 presso Pizza Sgrò a Roccaforte del Greco si svolgerà la presentazione della lista “Roccaforte cambiare si può” con candidato Sindaco l’ingegnere Rocco Palamara. La lista nasce dalla continuazione dell’attività politica di minoranza fatta dal candidato Sindaco Palamara assieme ai consiglieri Trapani e Stelitano. A distanza di 5 anni il gruppo di opposizione riesce ad incrementare il numero di consiglieri presenti in lista che vivono a Roccaforte a differenza della lista capeggiata dal Sindaco uscente Penna che perde Vice- Sindaco e un consigliere e, dopo 5 anni di attività amministrativa, non riesce a rinnovarsi con nuovi consiglieri del Paese ma è costretto a ricorrere a figure esterne. “La lista che ho l’onore di guidare vuole essere un punto di ripartenza per poter sviluppare idee, progetti e riattivare servizi ad oggi assenti sul territorio comunale. Rispetto a 5 anni fa siamo riusciti a coinvolgere la popolazione e difatti risultano presenti in lista ragazzi che vivono a Roccaforte e comprendono bene quali sono state e quali sono le difficoltà del territorio ed allo stesso tempo sono volenterosi nel proporre soluzioni e idee nuove. Crediamo che in questi 5 anni di amministrazione a guida Penna Roccaforte non abbia avuto la giusta attenzione, la giusta giuda e la costante cura che merita. Nessun nastro è stato tagliato in 5 anni di attività amministrativa. Per questo motivo abbiamo deciso di proporci come alternativa valida, rinnovata e rappresentativa con l’obiettivo non solo di vincere le elezioni ma di poter amministrare con passione, costanza e premura il bellissimo borgo di Roccaforte. Le tante bellezze di Roccaforte meritano di essere valorizzate, conosciute e vissute , la popolazione merita servizi, opportunità, sviluppo e prospettiva di vita”.