Ritorno tifosi allo stadio, Spadafora: “Dal 7 ottobre riapertura in percentuale”

22 Settembre 2020 14:41

Altra novità annunciata dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora in merito alla riapertura degli stadi: saranno aperti in percentuale

Argomento caldo è sempre quello della riapertura degli stadi. Dopo gli accessi per mille spettatori negli impianti di Serie A, almeno fino al 7 ottobre, lo stesso dovrebbe accadere per quelli di B e C. Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, nel frattempo, è intervenuto nuovamente sulla questione. “In questo momento non possiamo andare oltre le mille persone ma l’obiettivo è di riaprire in modo progressivo e per questo stiamo facendo un lavoro da qui al 7 ottobre. È importante tutto questo anche per gli sport minori. Crediamo che non si debba andare verso un numero secco, ma una percentuale di presenza di pubblico negli impianti”.