Ritorno tifosi, Sileri: “Ingresso a un terzo della capienza”. Ecco quanti ne entrerebbero al Granillo

23 Settembre 2020 19:44

Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha proposto la soluzione: fare entrare un terzo della capienza dei tifosi. E al Granillo…

Dopo le importanti novità annunciate da Spadafora, con l’approvazione di un nuovo protocollo per l’ingresso dei tifosi allo stadio, è il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri a cominciare a proporre soluzioni, in numeri: “Nel momento in cui si mantengono due metri di sicurezza, con regole precise, si vietano gli abbracci, con l’utilizzo della mascherina e degli igienizzanti, io penso che l’ingresso ai tifosi si può portare ad un terzo della capienza dello stadio. Nel caso dell’Olimpico ad esempio, che può contenere circa 80 mila persone, penso che l’ingresso potrebbe essere consentito a circa 20 o 25 mila tifosi“, ha detto intervenendo alla trasmissione di Rai Radio 1, Un Giorno da Pecora.

E al Granillo? I tifosi sono in fibrillazione, tra inizio campionato e news sul fronte ingressi allo stadio. Stando alle parole di Sileri (specifichiamo, al momento è solo una sua proposta e nulla più), la Reggina potrebbe ospitare circa 8 mila spettatori, più o meno un terzo della capienza totale dell’impianto di Via Galileo Galilei.